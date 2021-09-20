Bolt ограничил скорость электросамокатов в парках Риги

Транспортная платформа Bolt с понедельника ограничила максимальную скорость электросамокатов с 25 до 15 километров в час во всех парках, садах и скверах Риги.

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Автоматическое ограничение скорости будет введено на территориях: Эспланады, Верманского сада, Гризинькалнса, Кенгарагского парка и парка Зиемельблазмы, парка Марупите и сада скульптур, а также еще в 41 рижском парке и сквере.

При проезде по паркам и скверам города Bolt призывает ездоков быть осторожными, внимательными и обращать внимание на пешеходов. Также рекомендуется не развивать максимальную скорость самоката там, где это разрешено, а выбирать скорость на основании оценки ситуации.

Перед началом поездки каждому пользователю предлагается ознакомиться с инструментами безопасности в приложении. Чтобы получить к ним доступ, необходимо переключить приложение "Bolt" в своем смартфоне в режим самоката и выбрать значок щита в правом нижнем углу экрана. Откроется информация о правилах безопасности, "режим для начинающих", который позволит снизить установленную максимальную скорость, и информация о местных правилах, связанных с микромобильностью в городе.

Стандартная максимальная скорость электросамокатов "Bolt" составляет 25 километров в час.