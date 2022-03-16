Bolt открывает сезон самокатов: новые сенсоры помешают ездить вдвоём

С 16 марта электросамокаты Bolt снова доступны для проката в Риге и Лиепае, а до конца этой недели появятся и на улицах Даугавпилса, Вентспилса, Огре, Юрмалы, Валмиеры, Резекне и Елгавы. На самокатах появятся сенсорный датчик, который сделает невозможным езду вдвоем на одном самокате.

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Будут действовать обновленные правила безопасности, запрещающие вставать на самокат вдвоем, сообщает пресс-служба Bolt.

Компания призывает клиентов вести себя ответственно и ознакомиться с гайдом по безопасности в приложении.

"Сейчас мы работаем над такими проектами как ограничение числа едущих, улучшение системы торможения и создание тестов на реакцию, чтобы предотвратить вождение в пьяном виде. Более одного человека на самокате — это очень опасно. В прошлом году это было частой причиной аварий во всем мире, и причиной как минимум 5% всех ДТП, связанных с Bolt. Теперь мы с радостью сообщаем, что разработали сенсоры, которые предотвратят езду на самокате вдвоем", — рассказал Феликс Игаунис, управляющий арендой самокатов Bolt в Латвии.

Глава Управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Яншевскис призвал любителей электросамокатов соблюдать правила дорожного движения и напомнил, что итогами ДТП с участием самокатов обычно бывают травмы у тех, кто на них ехал.

Еще в прошлом году Bolt предоставил арендаторам электросамокатов страховку от компании Allianz Partners. Тот, кто взял самокат в аренду, автоматически страхуется на случай тяжелых травм, а водителям, чья машина пострадала из-за невнимательного самокатчика, будут возмещены убытки.