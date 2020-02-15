Бондарс: Даугавпилс мог бы иметь статус второго аэропорта в Латвии

Идея развития международного аэропорта в Даугавпилсе пользуется значительной политической поддержкой, рассказал председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс.

Сейчас идет работа над предварительным исследованием идеи. По словам политика, нужно понять, какие инфраструктурные объекты развивать, чтобы город был лучше соединен с Латвией и миром.

По мнению Бондарса, Даугавпилс мог бы иметь статус второго аэропорта в Латвии и служить резервным аэропортом для Рижского.

Средства на исследование будут взяты из бюджета Министерства охраны среды и регионального развития. Идею развития аэропорта в Даугавпилсе поддерживают депутаты парламентской подкомиссии по проблемам Латгале и руководство Даугавпилса.

Чтобы превратить Даугавпилсский аэродром в коммерческий аэропорт, нужны инвестиции в размере 30-50 млн евро.