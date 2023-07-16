Борьба с борщевиком в Латвии идет годами, но он не сдается

11 тысяч гектаров земли по всей Латвии захватил борщевик. Это опасное инвазивное растение; самоуправления продолжают с ним борьбу и штрафуют владельцев территории, на которой растет этот борщевик. О способах борьбы рассказывает рассказывает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.

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Борщевик для Латвии - это инвазивный вид. Страна борется с ним десятилетиями, но пока безуспешно. В Латвии встречаются целые огромные поля, заросшие этим растением.

Вырасти растение может до 4 метров. И к нему лучше не подходить. Борщевик для человека опасен: может вызвать химические ожоги. Распознать его можно по фиолетовому стеблю: если видите такой, точно лучше не трогать.

Сейчас по всей Латвии борщевик растет на территории площадью 11 тысяч гектаров. Он есть во всех самоуправлениях, кроме Вентспилса. В Саулкрасты всего в двух местах. А в Кекавском крае — в 155 местах.

"Наши специалисты признали покос наиболее доступным методом борьбы для самоуправления. Пока мы не использовали другие методы, кроме своевременного и регулярного покоса. Борьба и мониторинг происходит более 10 лет. Пока нам удается сдерживать распространение. Может быть где-то немного удается уничтожить борщевик", - сообщил мэр Кекавы Юрис Жилко.

По словам старшего инспектора Государственной службы защиты растений Астры Гракае, есть разные методы ограничения борщевика — механический, биологический, комбинированный и химический. Выбрав какой-то из них, человек может справиться с растением, но не сразу.

"Эта борьба очень серьезная. Нужно понимать, что это вопрос не одного года. Первое, что вы сделаете в саду — вырвете растения. Можно полоть каждую вторую неделю, но тогда нужно защитное стекло. Можно использовать химию, можно запустить животных, которые съедят борщевик — это овцы, козы, коровы. Можно накрывать пленкой. Можно комбинировать, тогда будет больше эффекта", - коротко описала она некоторые способы борьбы с инвазивным растением.

А для мотивации людей для борьбы с борщевиком на их территориях метод прост: штрафы. Так, в Кекавском крае в прошлом году выписали штрафов на 9 тысяч евро.

"Предусмотрен штраф или предупреждение. Физическим лицам меньше, юридическим — больше. Если посчитать единицы штрафа, это где-то от трехсот евро до трех тысяч. […] Повторный штраф будет больше. Штрафует или полиция самоуправления, или Госслужба защиты растений. Так что есть два места, куда можно обращаться, если не удается договориться с соседом или есть другие причины, почему борщевик не уничтожают. Самоуправление также может зайти на территорию хозяина, за него уничтожить борщевик (чтобы не было так, что один делает, а другой нет) и потом выставить счет", — говорит старший инспектор Государственной службы защиты растений .

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Так делают во многих самоуправлениях. Например, в Сигулдском крае. "В этом году уничтожение борщевика на одном гектаре может стоить от 150 до 500 евро. Но это зависит от типа уничтожения. Прополка, например, дешевле. Если уже есть цветы, то дороже. Так как это ручная работа, нужно все эти цветы собрать и уничтожить", — сообщила Инета Эриксоне, главный специалист Сигулдского края по развитию.

В случае, если человек дотронулся до растения, то следует обязательно вымыть руки или ноги, чтобы не было ожогов.

"Сок борщевика, который охраняет растение от врагов вызывает ожоги. Это больно, заживает долго. Желательно смывать все под проточной водой 10-15 минут с мылом. Если такой возможности нет, тогда в ближайшем водоеме", — посоветовала Гракае.

Опасно это растение не только для людей, но и для других растений. Борщевик может вытеснить урожай и заполонить собой все. К почве и условиям не привередлив. Естественная среда обитания — горы Кавказа, где с одной стороны — лес, с другой горы. В Латвии же вредителя ничего не сдерживает. Если человек с ним не будет бороться, он распространится очень быстро.