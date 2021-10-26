Борьба с последствиями пандемии: Латвия получит из еврофонда в шесть раз меньше, чем планировалось
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Латвия на снижение последствий от пандемии Covid-19 получит из Фонда солидарности ЕС 1,18 млн евро. Это в шесть раз меньше суммы, которую страна планировала получить из этого фонда, сообщается в подготовленном для заседания правительства докладе Министерства здравоохранения.

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Планируется, что финансирование из Фонда солидарности будет направлено на закупку медтехнологий и медоборудования для медучреждений для снижения последствий Covid-19 (550 792 евро) и для покрытия расходов Национальной службы здравоохранения на разработку единого цифрового сервиса эпидемиологической безопасности (626 885 евро).

Фонд солидарности ЕС был создан по инициативе Еврокомисии в 2002 году, он помогает странам-участникам и странам кандидатам при восстановлении инфраструктуры и служб в случае серьезных природных бедствий. С апреля 2020 года сфера деятельности фонда была расширена. С этого момента он может оказывать странам финансовую поддержку при крупных чрезвычайных ситуациях, связанных со здоровьем людей.

Латвия обратилась в фонд за помощью, поскольку страна направила значительные средства из госбюджета на устранение последствий коронавируса. Летом 2020 года Минздрав направил Еврокомиссии заявку на получение средств из фонда, общая указанная в заявке сумма расходов составила 178,63 млн евро. С учетом формул, которые используются для предоставления средств из Фонда солидарности, ожидалось, что Латвия получит 7,7 млн евро.

В Еврокомиссии посчитали, что часть расходов, указанных Латвией в заявке, не имеет прямой связи со сферой здравоохранения.

"Так как Латвии из Фонда солидарности ЕС выделено примерно в шесть раз меньшее финансирование, чем планировалось изначально, а также с учетом того, что сфера здравоохранения работает в условиях критического недофинансирования, средства из Фонда солидарности следует направить на покрытие расходов сферы здравоохранения", - отметили представители Минздрава.

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