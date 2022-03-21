Борьба с "ядом" пропаганды: у NEPLP есть полномочия закрывать сайты, но подобные решения можно обжаловать в суде

Полномочия, имеющиеся у Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) по закрытию сайтов, угрожающих государственной безопасности, обеспечивают защиту от информационных операций гибридной войны Кремля, считает председатель Комиссии Сейма по народному хозяйству и региональной политике Кришьянис Фелдманс ("Консервативные").

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На вопрос, как обеспечить, чтобы такие полномочия не использовались для необоснованной цензуры, например, в отношении веб-сайтов о внутренней политике Латвии, Фельдманс отметил, что есть механизм обжалования таких решений в суде.

Если суд отменит такой запрет, это вызовет большой скандал о компетенции лиц, изначально принимавших такое решение, и о разработанном механизме проверок, указал глава Комиссии Сейма по народному хозяйству и региональной политике.

Фелдманс указал, что при обсуждении поправок, комиссия Сейма обратила внимание на то, что следовало бы соблюдать принцип "четырех глаз" — одну пару глаз обеспечивает сам NEPLP, другую Служба государственной безопасности. Одно учреждение без другого не может принять решение, считает политик. Депутаты подчеркнули: важно, чтобы решение принималось как административный акт, который можно было бы обжаловать в суде.

Таким образом, в нынешних условиях войны, которую ведет российский режим в Украине, ограничение "яда" пропаганды едва ли обеспечивается демократическим путем, но в то же время пострадавшая сторона имеет возможность доказать свою правоту в суда, отметил Фелдманс.

Политик также сообщил, что такое регулирование одобряют эксперты в области обороны и национальной безопасности. Фелдманс указал, что распространение пропаганды — это гибридная военная операция, проводимая противником для деморализации войск или общества противоположной стороны, а также для провоцирования беспорядков. Такие информационные операции также известны со времен Второй мировой войны.

Фелдманс сообщил, что решено, какому учреждению доверить это право. Решение было принято в пользу NEPLP, который глава комиссии Сейма считает "политически нейтральной" организацией.

На вопрос о предоставлении доступа к закрытым страницам журналистам и исследователям, политик ответил, что у лиц с как минимум средней квалификацией есть возможность самим найти способ доступа к этим ресурсам. В свою очередь, запрет распространяется на подавляющее большинство потребителей пропаганды, которые не знают, как получить доступ к этим страницам каким-либо иным способом.

Накануне в социальной сети Twitter проходили дискуссии, в которых критиковался NEPLP. В частности, был поднят вопрос о том, что журналисты должны иметь доступ к первоначальным источникам информации. Высказывались и противоположные мнения, что в военное время ограничение доступа к информации оправдано.

Как уже сообщалось, Сейм принял поправки к Закону об электронной связи, которые дали предоставили NEPLP право закрывать сайты, распространяющие дезинформацию и кремлевскую пропаганду.

По состоянию на 15 марта NEPLP заблокировал 71 интернет-ресурс из-за угрозы национальной безопасности.