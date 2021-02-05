Борданс настаивает на открытых заседаниях правительства по ограничениям Covid-19

Заседания правительства, на которых принимаются решения по сдерживанию Covid-19, должны проходить открыто, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия, НКП). Ранее партия уже выступала с таким предложением.

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"Я за то, чтобы заседания были открытыми и вы бы знали, как все это происходит, вместо того чтобы по кусочкам вытягивать информацию у министров, причем у каждого, вероятно, будет своя история. Есть министры, которые хотят открыть магазины, парикмахерские и тому подобное, и для этого есть основания. А есть министры, которые отвечают за здравоохранение и боятся, что произойдет, если открыть", — сказал Борданс.

Говоря о повестке дня правительства в пятницу, министр не исключил, что правительство может отказаться от намерения возобновить очную форму обучения для учащихся 1-2-х классов. По его словам, на этой неделе признаков снижения заболеваемости среди детей и школьников нет.

Говоря об ограничениях, министр сказал, что видит возможности расширения торговли, но только в том случае, если это можно будет контролировать. Он убежден, что это могут делать торговые предприятия,

Борданс повторил, что хотел бы, чтобы эти вопросы обсуждались публично, потому что тогда общественность поймет, что никто в правительстве не хочет плохого для общества, и министры ведут дискуссии.