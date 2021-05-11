Борданс предложил включить самого себя в Совет по нацбезопасности; комиссия Сейма не позволила

Во вторник, 11 мая, комиссия Сейа по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией отклонила запрос министра юстиции Яниса Борданса на включение министра юстиции (то есть самого себя) в число членов Совета по национальной безопасности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как подчеркнули в Сейме, комиссия запросила мнение самого Совета по нацбезопасности, где указали, что присутствие Борданса там не является необходимым, так как нынешний состав уже соответствует выполнению всех необходимых функций.

Как отмечает LETA, секретарь Совета по нацбезопасности Янис Кажоциньш указал, что в случае необходимости, когда затрагивались вопросы юстиции в связи с национальной безопаностью, Борданса уже приглашали на заседания в качестве советника. Однако включать политика в состав не собираются, для этого нет необходимости.