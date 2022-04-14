Борданс: референдум по сносу памятника советским воинам в Пардаугаве возможен

Возможно, нужно организовть референдум, чтобы латвийское общество приняло решение о демонтаже памятника, посвященного Советской армии, в парке Победы в Риге, заявил в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные").

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Борданс указал, что ни один договор между Латвией и Россией не оговаривает запрет на перемещение памятника или изменение его внешнего вида.

Министр допускает, что памятник можно было бы оставить на прежнем месте, но изменить его внешний вид, убрав вызывающие агрессию скульптуры.

Борданс также считает, что не исключена возможность проведения всенародного голосования или референдума, чтобы у правительства есть основания для демонтажа памятника. "Это был бы выбор всего населения Латвии, потому что Рига — столица страны, и весь народ Латвии должен иметь возможность решать быть ли такому памятнику", — сказал министр.

Министр юстиции допускает возможность применения Россией экономических санкций в ответ на демонтаж памятника или его перенос, однако, по его словам, Латвия к этому готова.

Борданс подчеркивает, что от сноса памятника советской армии Латвия только выиграет.

Напомним, что сегодня утром Министерство юстиции озвучило четыре варианта действий, ведущих к демонтажу советским воинам-освободителям в парке Победы в Риге.

Первый вариант предусматривает, что нужно проверить, не нарушила ли российская сторона свои обязательства по содержанию 110 латвийских мемориалов в самой России. Если Россия не заботится о них и, следовательно, не соблюдает соглашение, то для Латвии договор тоже не обязателен для исполнения, отмечает Министерство юстиции.

Второй вариант предусматривает разрыв договора в связи с началом войны, в которой принимает участие одна из сторон, подписавших соглашения — Россия.

В третьем варианте Министерство юстиции предлагает оценить интерпретацию 13-й статьи латвийско-российского договора, заключенного в 1994 году, на предмет того, подпадает ли вообще памятник под действие этой статьи. Министерство иностранных дел утверждает, что монумент подпадает под эту статью, а Министерство юстиции "не торопится соглашаться" с таким видением, подчеркнул Витолс.

Четвертый вариант, предлагаемый Минюстом, призывает подумать о перемещении памятника в рамках территории Латвии.

Далее судьбу монумента предстоит решать политикам, сказал советника Борданса Андрис Витолс.

Как уже сообщалось, с началом военного вторжения России в Украину в Латвии актуализировался вопрос о том, не следует ли демонтировать памятник Советской армии в парке Победы.

На заседании Комиссиия Сейма по иностранным делам было принято решение о том, что Министерство юстиции предложит возможные варианты действий. В то же время МИД пояснил, что обязательства Латвии в отношении памятника включены в один из четырех пакетов соглашений, предусматривавших также вывод российской армии из Латвии в 1994 году.

На этой неделе Рижская дума заявила, что комплекс памятников в парке Победы небезопасен, и монумент был огорожен.