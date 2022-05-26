Борданс: со сменой названия улицы Маскавас спешить нельзя

Рассматривая возможность смены названия улицы Маскавас в Риге, ответственные структуры Рижской думы должны подойти к этому вопросу ответственно, консультируясь с экспертами по языку и истории о вариантах нового названия и предоставив аргументированное обоснование Центру государственного языка (ЦГЯ), заявил министр юстиции Янис Борданс.

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Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь министра Андрис Витенбургс, Борданс сегодня встречался с директором ЦГЯ Марисом Балтиньшем, подчеркнув, что в вопросе о смене названия улицы Маскавас нет места ни для спешки, ни для бюрократии и формализма.

Министр выразил уверенность в том, что сотрудничество между ответственными органами поможет найти подходящее решение в новой геополитической ситуации.

Как указал Борданс, нельзя отрицать, что исторические события повлияли на топонимы на территории Латвии. По его мнению, если бы 17 июня 1940 года Латвия не была оккупирована и не провела 50 лет в составе СССР, то эта улица сегодня называлась бы улицей Латгалес, потому что именно во время оккупации было восстановлено название этой улицы времен царской России — Маскавас. Теперь же нужно принять во внимание, что сегодня в Риге уже есть улица Латгалес.

Как подчеркнул глава Минюста, если Латвия хочет укреплять основы государства, сохранять и развивать свою идентичность в европейской культуре, необходимо формировать свое культурное пространство в соответствии со своими ценностями и с учетом изменений геополитической ситуации.