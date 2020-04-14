Борданс: суды первой инстанции рассмотрели в удаленном режиме уже 3000 дел

Из-за распространения Covid-19 суды в Латвии сейчас проходят с минимальным количеством людей. Суды первой инстанции рассмотрели в удаленном режиме уже более 3000 дел, рассказал министр юстиции Янис Борданс в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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Министр признал, что проведение судебных заседаний в удаленном режиме — нелегкая задача, однако справиться с ней удалось. Сейчас в среднем удаленно рассматривается около 150 дел в день.

"Латвийские суды уже несколько лет были готовы работать в цифровом виде, и это время доказало, что суды успешно справляются", — считает министр.