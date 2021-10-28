Борданс: за кризисное управление отвечает Кариньш

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отвечает за управление ковид-кризисом, и это будет одним из вопросов, которые намерены задать главе правительства представители Новой консервативной партии (НКП), заявил в интервью телеканалу TV3 лидер партии Янис Борданс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он также критикует партию премьера "Новое Единство", которая пытается сделать как можно меньше, называя это стабильностью.

Комментируя требование врачей об отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса, Борданс сказал, что без поддержки отрасли трудно работать, но вопрос об отставке — это выбор Павлютса и Кариньша.

Борданс считает, что на сегодня главная задача правительства — понятные решения о том, как общество будет жить после локдауна, чтобы не обманывать людей.

"Наc выбрали не для того, чтобы мы воевали друг с другом", — сказал лидер партии, добавив, что над алгоритмом выхода из кризиса должны работать все министры.