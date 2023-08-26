Бороться с распространением ВИЧ будут бесплатными профилактическими лекарствами

В Латвии стартовал уникальный пилотный проект по профилактике ВИЧ — PrEP Rīga, который предусматривает для групп риска бесплатные доконтактные лекарства, регулярные тесты на ВИЧ, гепатит и сексуально-трансмиссивные инфекции, а также наблюдение инфекциониста, сообщили в объединении ЛГБТ и их друзей Mozaīka.

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PrEP — это доконтактная защита от ВИЧ, рецептурный препарат, который, по научно доказанным данным, при правильном приеме снижает вероятность заражения ВИЧ вплоть до 99%. PrEP защищает только от ВИЧ, но не от других инфекций, передающихся половым путем (гонорея, хламидиоз, сифилис, гепатит).

Долгое время Латвия оставалась одной из немногих стран, где PrEP медикаменты были недостаточно доступны, а группам риска не хватало информации о возможностях их получения. По словам главы представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии Улдиса Митенбергса, если лекарства применять по инструкции, они достаточно эффективны.

Пилотный проект поддерживается Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом и обеспечит бесплатными лекарствами и тестами мужчин, практикующих секс с мужчинами, и трансгендеров, подвергающихся повышенному риску заражения ВИЧ.

"Надо помнить, что ВИЧ может коснуться каждого из нас, и заражение в любой группе общества не остается изолированным внутри этой группы. Профилактика ВИЧ — это вопрос общественного здравоохранения", — сказала руководитель Mozaīka Кристине Гарина.

В рамках проекта проводится основанное на данных исследование о распространении ВИЧ среди геев и трансгендеров, а также о готовности участвовать в мерах по профилактике ВИЧ.