"Братская" партия: Каспарс и Сандис Гиргенсы собираются создать политическую силу

Братья-политики — депутат Сейма Каспарс Гиргенс и бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс — объявили о своем выходе из Par Cilvēcīgu Latviju/KPV LV и решении создать свою партию.

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Каспарс Гиргенс станет 19-м независимым депутатом 13-го Сейма. Парламент этого созыва — рекордсмен по числу депутатов, покинувших ряды партий, от которых они были избраны.

"Латвия стала дешевой рабочей силой для иностранных инвесторов. Второй вариант заработка — работа в госуправлении. Внешний долг страны растет за счет траты денег на непонятные, переплаченные проекты. Закрываются возможности для получения качественного образования и здравоохранения. Реформы носят формальный характер с серьезными логическими ошибками. Непонятно, куда мы идем", — говорится в заявлении экс-министра Сандис Гиргенса.

Старший брат (экс-министр) делает вывод, что "мы видим из мнения общества, что необходима сильная альтернатива нынешнему курсу правительства". А потому "нужна политическая сила, которая предложила бы открытую и справедливую политику, не допускающую расслоения общества, разделения и растраты государственных ресурсов".

Братья Гиргенсы — не единственные политики, заявившие об амбициях создать новую партию под выборы в 14-й Сейм, которые состоятся в октябре 2022 года. В ближайшее время планируется учреждение партии "олигарха" Айнара Шлесерса, а также партии депутата Сейма Вячеслава Домбровского, исключенного в прошлом году из "Согласия". Недавно была учреждена партия "Закон и порядок" депутата Сейма Алдиса Гобземса, исключенного из KPV.LV.

9-я статья Закона "О выборах в Сейм" гласит, что в парламентских выборах может принять участие только партия, которая учреждена не позже, чем за год до даты выборов. В то же время политические объединения, которые участвуют в выборах в Сейм, могут быть созданы позже. Но и тут должно быть соблюдено условие: в такое политическое объединение могут войти только партии, которые учреждены не позже, чем за год до выборов.

Для участия в выборах необходимо, что в партии состояли не менее 500 членов.