Бригис: отмена актиковидных ограничений повысит личную ответственность людей за свое здоровье

Снятие ограничений из-за Covid-19 после 1 апреля повысит собственную личную ответственность людей за свое здоровье, заявил агентству LЕТА заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня профессор Гиртс Бригис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В настоящее время в борьбе с Covid-19 вакцинация в Латвии отошла на второй план, причем, чем больше времени прошло с момента ее проведения, тем менее выражен эффект, особенно если это была базовая вакцинация. По словам Бригиса, одним из самых эффективных средств от Covid-19 являются маски, но не менее важно мытье рук.

Он подчеркнул, что по мере снижения требований эпидемиологической безопасности каждый человек должен думать о собственной защите от болезни. Это особенно касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями — этим людям следует избегать многолюдных мест и носить маски, независимо от того, требуются они или нет.

"После 1 апреля нам определенно нужно сохранить более строгие требования, чем где-либо, к тестированию, ношению масок в таких учреждениях, как больницы, пансионаты, центры социальной защиты. В этих учреждениях находятся люди из групп риска. Также этим людям особо рекомендована бустерная вакцинация", — сказал Бригис, отметив, что третья вакцина может защитить от тяжелых случаев и смерти.

Судя по показателям заболеваемости Covid-19 и загруженности больниц, можно предполагать, что тенденция сохранится, а снятие ограничений с 1 апреля не ухудшит общую эпидемиологическую ситуацию, говорит Бригис.

По его словам, люди хотят общаться, посещать крупные мероприятия, поэтому ограничения не дадут желаемого эффекта. Призыв к вакцинации также не дает должного эффекта, поскольку у людей нет для этого мотивации, считает эпидемиолог.

Он упомянул Западную Европу, где, в отличие от Латвии, ухудшается эпидемиологическая ситуация, и это может быть связано со снятием ограничений и организацией массовых мероприятий. В то же время это может быть связано с распространением омикрона подтипа BA2.