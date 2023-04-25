Бригманис не исключает, что СЗК поддержит кандидатуру Пиленса

Не исключено, что находящийся в оппозиции "Союз зеленых и крестьян" (СЗК) на ожидаемых в конце мая президентских выборах поддержит кандидатуру Улдиса Пиленса ("Объединнный список"). Об этом в интервью "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении сообщил депутата Сейма Аугуст Бригманис (СЗК).

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По его словам, на данный момент ни у одного из двух выдвинутых кандидатов на пост президента - нынешнего президента Эгилса Левитса, которого поддерживает "Национальное объединение" и "Новое Единство", и предпринимателя Улдиса Пиленса - нет достаточной поддержки для избрания на пост главы государства.

По прогнозам Бригманиса, выборы президента не будут простыми. СЗК продолжает обсуждать возможные варианты. Понятно, что СЗК не поддержит переизбрание Левитса и не исключено, что "зеленые" могут поддержать Пиленса. Бригманис также допустил, что СЗК может выдвинуть и своего кандидата, например, депутата Гунара Кутриса (СЗК). При этом он также не исключил, что на столь высокий пост партия может поддержать и выдвижение женщины. Впрочем, от более подробных комментариев на этот счет Бригманис отказался.