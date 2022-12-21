Бришкенс: продолжим работать над тем, чтобы Закон о гражданском союзе приняли

Партия "Прогрессивные" вместе с общественными организациями продолжит работать над тем, чтобы в Латвии был принят Закон о гражданском союзе. Об этом в интервью на канале TV3 заявил лидер партии "Прогрессивные" Каспарс Бришкенс.

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По словам политика, прошлый четверг, когда депутаты отказались продолжить работу предыдущего Сейма над Законом о гражданском союзе, был грустным днем для латвийской демократии.

Он напомнил, что Латвия — редкая страна в Европе, где нет своего закона о регулировании гражданских союзов. "Это также бросает тень на международную репутацию Латвии", — отметил политик.

Бришкенс отметил, что партия "Прогрессивные" продолжит работу над тем, чтобы закон был принят, в том числе способствуя лучшему пониманию в обществе того, зачем нужен этот закон.

На вопрос о том, существует ли вероятность, что закон примут в 14-м Сейме, Бришкенс заявил, что партия готова сесть за стол переговоров, но в этом вопросе нет места компромиссам, ведь это вопрос прав человека.

Уже сообщалось, что 15 декабря большинство депутатов, проголосовали против того, чтобы новый Сейм продолжил работу над законом. Теперь сторонникам закона, который 13-м Сеймом был принят уже в двух чтениях, придется начинать сначала.

Несмотря на то, что закон активно поддерживает ЛГБТ+ сообщество, а против него активно выступают защитники "традиционных ценностей", в законе нет ни слова о сексуальной идентичности. Его цель — позволить регистрировать отношения (сожительство) всем людям, чтобы юридически упорядочить многие бытовые вопросы.

"Закон о сожительстве" (Dzīvesbiedru likums) подразумевает, что сожители (dzīvesbiedri) — это два физических лица, которые не состоят в браке, но связаны тесными социальными узами с целью заботиться друг о друге, и между ними заключен договор о гражданском союзе. Полную версию законопроекта можно найти здесь.

Например, закон о гражданском союзе позволит регистрировать отношения женщине и мужчине, которые не состоят в браке, или двум пожилым людям любого пола, которые живут вместе, заботятся друг о друге и ведут совместное домохозяйство.

Регистрация отношений позволит двум людям, которые не состоят в браке, юридически упорядочить многие бытовые вопросы: вопросы наследования, пособий и пенсий, налогов, жилищные вопросы. Закон также позволит двум людям, состоящим в отношениях, законно предотвратить конфликт интересов или поддержать близкого человека, если произошел несчастный случай.