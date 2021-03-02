Британский штамм коронавируса констатирован почти в 10% образцов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Как минимум в 9,34% проверенных на прошлой неделе образцов констатирован британский штамм Covid-19. Было проверено 1071 образцов, сообщил на заседании правительства специалист лаборатории Э. Гулбья Мик Гаварс.

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Больше всего заболевших британской разновидностью коронавируса выявлено в Риге — 28 человек за неделю. Также эта мутация распространилась в Прейли (17 человек), Гулбене (11), Елгаве (8), Балви (6), Мадоне (4), Саласпилсе (4), Кулдиге (3), Даугавпилсе (3), Ливани (2) и Лубане (2), по одному человеку заболели также в Сигулде, Адажи, Юрмале, Огре, Добеле, Цесисе, Кекаве, Краславе и Резекне или окрестностях этих городов.

Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш, оценивая результаты секвенирования образцов, констатировал, что за полтора месяца распространенность британского штамма выросла в Латвии с 1% до 8%. Это значит, что взрывного роста нет, инфекция распространяется постепенно.

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