Будем крепки в своей вере в демократию. Левитс рассказал, как 100 лет назад мыслили основоположники Латвийского государства

В Конституционном собрании народ Латвии реализовал свое право на самоопределение и подтвердил свою волю жить в независимой, демократической республике, заявил в поздравлении в честь столетия созыва Конституционного собрания президент Эгил Левитс.

"Сегодня исполняется ровно сто лет с тех пор, как 1 мая 1920 года на первое заседание собрался первый избранный в ходе свободных выборов всеми гражданами Латвии парламент — Конституционное собрание Латвии. Конституционное собрание стало воплощением мечты латвийских политических и общественных деятелей. В их планах о будущем Латвии всегда присутствовала идея Учредительного собрания, когда все граждане страны сами могут избирать своих представителей для определения будущего своего государства", — говорится в обращении президента.

Борьба за независимость Латвии увенчалась выборами Учредительного собрания, широким участием граждан в выборах и выраженной на них поддержкой дальнейшему укреплению независимой, демократической Латвии.

"В борьбе за независимость народ с оружием в руках защитил право нового государства на существование, в Конституционном собрании народ реализовал свое право на самоопределение и подтвердил свою волю жить в независимой, демократической республике", — подчеркнул Левитс.

Президент отметил, что Конституционному собранию предстояло решить самые важные вопросы, от которых зависели дальнейший рост и развитие государства. Избиратели ждали от Конституционного собрания разработки Конституции и реализации аграрной реформы. Именно аграрная реформа создала столь необходимую экономическую основу для социального спокойствия в обществе и восстановления народного хозяйства после войны. Кроме того, Конституционное собрание должно было разработать множество законов для нового государства и привести страну к международному признанию.

"Конституционное собрание выполнило доверенные ему задачи с высоким чувством ответственности перед народом и будущими поколениями Латвии. Эти достижения сделали возможным развитие латвийской демократии, и через сто лет мы живем в Латвии, основы которой заложили принятые Конституционным собранием решения", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в Конституционном собрании было представлено все латвийское общество с разными интересами, иногда противоречивыми. Однако самые важные решения Конституционное собрание принимало единогласно, и таким же единодушным в этих решениях был народ Латвии.

"Наше Конституционное собрание определило, что Латвия будет самостоятельной и независимой республикой с демократическим государственным устройством, где суверенная власть принадлежит латвийскому народу. Наше Конституционное собрание определило, что Латвия будет парламентской демократией. Латвийское государство является общим делом всех его граждан, общей ответственностью и общим участием. Таким было видение Конституционного собрания сто лет назад, и так мы видим это и сегодня", — говорится в обращении президента.

Левитс отметил, что сегодня, накануне 30-летия принятия декларации 4 мая, жители Латвии могут оценить преимущества парламентской демократии.

"При демократии наше будущее находится в наших собственных руках. Только от наших знаний, навыков и решений зависит, каким оно будет. Я бы хотел сегодня призвать каждого гражданина Латвии быть активными и деятельными на благо нашей демократии. Следить за событиями, углубляться в проблемы, дискутировать в кругу семьи и друзей о вопросах жизни государства, а также постоянно совершенствовать знания и навыки для успешного участия в выборе нашего будущего", — подчеркнул президент.

"Давайте приумножать и укреплять демократические ценности в праздники и повседневной жизни! Да здравствует сильная латвийская демократия! Будем крепки в своей вере в демократию!", — призвал президент.