Будем "в хвосте"? Прогноз ОЭСР: экономика Латвии вырастет медленнее чем у соседей

Организация экономического сотрудничества и развития (ОECD) в опубликованном отчете прогнозирует экономике Латвии самый медленный рост в странах Балтии.

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Эксперты полагают, что в этом году ВВП Латвии вырастет на 4,3%. В следующем году этот рост замедлится и составит всего 3,6%, а в 2023 ускорится до 4,8%.

Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в Латвии вырастет в этом году на 2,9% в этом году, в следующем — на 4,9% , в 2023 году — на 2,7%. В свою очередь, уровень безработицы в Латвии, по оценкам ОECD, снизится в этом году с 7,5% до 6,6% в следующем году и 6,2% в 2023 году.

Экономисты отмечают, что экономика Латвии, по прогнозам, будет сильно расти, но сохранятся значительные риски, учитывая самую тяжелую на сегодняшний день ситуацию с коронавирусной инфекцией и слабый охват вакцинацией. По прогнозам организации, экономический рост Латвии будет стимулироваться потребительскими расходами, а также экспортом.