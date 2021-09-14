Будет ли перегрев? Затраты на строительство в этом году достигнут рекордного роста за последние девять лет

Затраты на строительство в 2021 году по сравнению с 2020 годом могут возрасти на 6,6%. Это максимум за последние девять лет, говорится в докладе Министерства экономики о прогнозируемых изменениях затрат на строительство и рабочую силу в строительной отрасли.

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Во вторник, 14 сентября, этот доклад рассматривался на заседании правительства.

По прогнозам, объем строительства в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличится на 6,6%. Рост — на 7,1% — продолжится и в 2022 году. С 2023 по 2025 год также будет наблюдаться стабильный рост, говорится в докладе.

В случае неблагоприятной глобальной ситуации (логистические проблемы, высокий рыночный спрос, отсутствие увеличения производственных мощностей) затраты на строительство могут возрасти на 11,4%.

Тем не менее, Министерство экономики считает: сейчас нет оснований для сокращения государственных инвестиций, особенно до того, как станут известны данные объемах строительства в 3 квартале этого года. Министерство экономики продолжает отслеживать ценовые тенденции как в Европе, так и в Латвии; если ситуация изменится, то правительству будут предложены решения.

"Я бы призвал Министерство экономики сообщать о сигналах перегрева, если они возникнут, потому что люди помнят, что произошло в 2008-2009 годах. Это важно, чтобы иметь возможность принимать своевременные решения, попытаться не повторить предыдущую ситуацию", — отметил министр региональнного развития и окружающей среды Артурс Томс Плешс (АР!).

Ранее, летом этого года, глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука высказывала опасения по поводу того, что Латвия в плане использования средств Фонда восстановления Европейского союза отводит инфраструктурным проектам: "Пока, по предварительным расчетам, относительно слабое место плана то, что очень много средств отводится на инфраструктурные проекты. Существует достаточно большой риск, что строительная отрасль, которая уже сейчас перегрета, может перегреться еще больше, что может привести к росту цен".

Артурс Томс Плешс подтвердил в ходе заседания правительства, что в ближайшие годы Латвии будут доступны из фондов и из других ресурсов инвестиции в энергоэффективность и иные виды строительства. По мнению министра, это еще и возможность вложить средства в производство строительных материалов.

Министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) призвал Министерство экономики проанализировать, как отличаются цены на строительные материалы в странах Балтии.

"Вопрос в том, как защитить клиентов от колебаний цен — тут можно было бы ожидать какой-то методологии от Минэкономики. Поскольку круг клиентов — фрагментирован: самоуправления, госучреждения и другие, и нужно знать как методологию, которая будет включены в контракты о закупках, как правильно действовать в той или иной ситуации и будет ли государству необходимо закупать строительные материалы. Например, в проекте Rail Baltic мы, три страны Балтии, делаем несколько закупок вместе, чтобы попытаться снизить цены", — пояснил Линкайтс.

Эдвард Кушнер, советник Совета и руководитель направления устойчивого развития Банка Латвии, заявил, что мнение центробанка отличается от позиции, изложенной в исследовании Минэкономики. По мнению Кушнера, исследование основано на затратах на строительные материалы и не учитывает затраты на рабочую силу. "По нашему мнению, риски возникают непосредственно со стороны персонала, и мы пришли к выводу, что в следующем году риски будут увеличиваться, а не уменьшаться. Мы полагаемся на прогнозы, основанные на доступной нам информации. Таким образом Банк Латвии считает, что исследование не затрагивает весь спектр вопросов, связанным с перегревом", — заявил Кушнер.

Авторы доклада не согласились с этим утверждением, подчеркнув, что они изучили ситуацию с затратами на рабочую силу.

Исследование показывает, что рост затрат на строительство снизится в период с 2022 по 2025 год, однако в 2022 году рост по-прежнему прогнозируется на уровне 5,5% — значительно выше, чем в период до пандемии.

Ожидается, что отрасль строительства жилых домов будет расти быстрее, чем нежилой сегмент, говорится в докладе.

Прогнозируется, что в краткосрочной перспективе отрасль транспортного строительства столкнется с нестабильными тенденциями. Развитие транспортного сектора связано с реализацией значимых муниципальных, государственных и европейских проектов.