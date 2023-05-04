Будет обновлено покрытие площади Латышских стрелков в Риге
Foto: LETA

Стоимость обновления покрытия площади Латышских стрелков в Риге составит почти за 700 тысяч евро, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Во второй очереди реконструкции планируется восстановить еще не обновленный участок площадью 2600 квадратных метров. На площади планируется провести работы по озеленению, оборудовать освещение, установить скамейки, урны, держатели для велосипедов.

Столичное самоуправление заключило в апреле договор с SIA Tilts о восстановление покрытия площади.

Общая стоимость проекта второй очереди составляет 696 036 евро с учетом налога на добавленную стоимость. Финансирование Европейского фонда регионального развития (ERAF) в проекте составляет 259 205 евро, субсидия государственного бюджета — 8 986 евро, софинансирование Рижской думы — 427 845 евро.

В настоящее время ведется разработка и согласование проектной документации на строительство.

Планируется, что работы будут завершены к сентябрю.

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