Будет оплачиваться пребывание в больнице близких пациента
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Национальная служба здравоохранения (НСЗ) включила в реестр оплачиваемых государством медицинских манипуляций расходы на пребывание сопровождающего лица в больнице, пишет Latvijas avīze.

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Родственнику или другому сопровождающему будет разрешено находиться с пациентом, имеющим двигательные нарушения, или в случаях, когда сопровождающему лицу необходимо обучиться специальным навыкам ухода за больным. За каждый такой случай больница будет получать из государственного бюджета 10,81 евро в сутки. НСЗ поясняет, что это расходы на коммунальные услуги (теплоэнергия, вода, канализация, электроэнергия), а также хозяйственные расходы.

"Принимая во внимание случай в Добельской больнице, когда пациенту с тяжелыми нарушениями психического развития было отказано в возможности пребывания в больнице с родственником, служба обращает внимание на то, что в случаях, когда пациент нуждается в сопровождающем лице для пребывания в круглосуточном стационаре, такая возможность должна быть предоставлена. Сопровождающему лицу также должна быть предоставлена постель, и она оплачивается службой", — поясняется в письме НСЗ, разосланном во все больницы.

Служба информирует, что позиция, содержание которой до сих пор было сформулировано как "Пребывание сопровождающего лица в круглосуточном реабилитационном учреждении с пациентом или с ребенком в круглосуточном стационаре (одно койко-место в сутки)", теперь переименована в "Пребывание сопровождающего лица в круглосуточном стационаре с пациентом (одно койко-место в сутки)". НСЗ обосновывает, что это было сделано "в целях дальнейшего устранения пробелов между наименованием позиции и условиями оплаты позиции". Это новое наименование включено в реестр оплачиваемых государством медицинских услуг задним числом, а именно 1 ноября.

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