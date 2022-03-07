Будет разработан новый формат для решения энергетических задач

Под руководством министра министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение) будет разрабатываться формат для решения проблем, связанных с энергетикой, посредством как долгосрочных, так и краткосрочных решений.

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Витенбергс указал, что текущая ситуация с наличием энергоресурсов отличается особой нестабильностью, а также трудно предсказать развитие цен и наличие энергоресурсов, поэтому важно, чтобы коалиционные партии настолько оперативно, насколько можно работали над выработкой решений.

По словам министра, цены не только на электроэнергию, но и на газ и уголь достигли наивысших отметок, снижения цен в ближайшие месяцы не ожидается и цены останутся высокими.

Витенбергс пояснил, что направлением формата станет разработка новых мер по разработке различных программ энергоэффективности, сделав их доступными для более широкого круга домохозяйств и предприятий.

Витенбергс также сообщил, что в понедельник было достигнуто соглашение по двум поправкам в нормативные акты. Соответственно, планируется внести поправки в строительные нормы, которые снизят бюрократические преграды для создания парков солнечной энергии. Также разрабатывается программа повышения энергоэффективности частных, которую реализует АО Attīstības finanšu institūcija Altum. Предполагается, что в рамках программы будет доступно финансирование в объеме 3 млн евро — эти деньги планируется расходовать на поддержку домохозяйств, которые планирует заменить отопительные котлы на солнечные панели.

Цены на энергоносители на мировых рынках выросли после вторжения России в Украину, на что Запад ответил введением санкций против России.