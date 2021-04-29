Будет составлен социально-экономический портрет инфицированных Covid-19

Кабинет министров постановил составить более детальный социально-экономический портрет жителей Латвии, инфицировавшихся Covid-19.

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Правительство поддержало поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19, в которых изложены процедуры получения и обработки информации об инфицированных.

Как пояснил разработавший поправки Межведомственный координационный центр, создание социально-экономического портрета этой группы людей на основе уже имеющихся в государственных информационных системах данных и их объединение в единый массив псевдонимизированных данных станет важным источником информации о путях распространения Covid-19 и причинах заражения людей для дальнейшего принятия решений по ограничению распространения инфекции.

Поправки предусматривают, что Центральное статистическое управление после сбора, обобщения и псевдонимизации данных удалит персональные коды, имена и фамилии людей, но псевдонимные данные о них будут храниться и регулярно обновляться.

Министерство экономики будет проводить анализ этих данных не позднее чем в течение двух недель с момента получения и регулярно будет подавать подготовленную информацию межведомственной координационной группе.