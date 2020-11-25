Будет введено пособие по присмотру за ребенком в случае удаленной учебы
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Планируется ввести пособие по присмотру за ребенком, предусматривают поддержанные во вторник правительством поправки к закону.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительство поддержало предложение Министерства благосостояния о том, что, если из-за Covid-19 ребенку в возрасте до 10 лет придется учиться удаленно, государство оплатит родителю ребенка больничный лист.

Как пояснили в министерстве, в условиях стремительного распространения Covid-19 закрыты отдельные дошкольные учреждения, а младшие классы учатся удаленно. В результате некоторым семьям, где родители не могут работать удаленно, необходима поддержка в присмотре за ребенком.

Поправки к закону должен еще рассмотреть Сейм.

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LETA

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LETA

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