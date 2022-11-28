Будет закрыто движение на участке бульвара Кронвалда

С 1 по 23 декабря в связи с перестройкой трамвайных путей будет закрыто движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) на участке бульвара Кронвалда от ул. Элизабетес до здания на бульваре Кронвалда 8.

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Речь фактически идет об участке бульвара Кронвалда, на котором расположен конечный пункт трамваев нескольких маршрутов (трамвайная остановка — улица Аусекля). Здание на бульваре Кронвалда 8 — Рижская 1-я музыкальная школа Язепа Мединя. Напротив этого здания трамвайные пути раздваиваются: 5-й трамвай едет в направлении Саркандаугавы и Милгрависа, трамваи остальные маршрутов — в сторону кольца.

Строительная компания SIA BINDERS, ответственная за проведение работ, должна разместить временные дорожные знаки, обеспечить подъезд к зданиям на закрытом участке тем, кто в них работает или живет, организовать движение общественного транспорта, оборудовать временную остановку трамваев и проинформировать о переносе остановки.