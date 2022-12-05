Будущая коалиция обсудит с социальными партнерами проект правительственной декларации

Сегодня представители партий формирующейся коалиции обсудят с социальными партнерами последнюю версию декларации правительства.
В 13:00 в Зеленом зале Кабинета министров премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и представители партий будущей коалиции встретятся с представителями Латвийского союза самоуправлений, Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Академии наук Латвии, Латвийского союза свободных профсоюзов и Латвийского гражданского альянса.
Как ранее заявил представитель "Объединенного списка" Эдгар Таварс, декларация правительства может быть готова на этой неделе.