Будущая коалиция обсудит с социальными партнерами проект правительственной декларации
Foto: LETA

Сегодня представители партий формирующейся коалиции обсудят с социальными партнерами последнюю версию декларации правительства.

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В 13:00 в Зеленом зале Кабинета министров премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и представители партий будущей коалиции встретятся с представителями Латвийского союза самоуправлений, Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Академии наук Латвии, Латвийского союза свободных профсоюзов и Латвийского гражданского альянса.

Как ранее заявил представитель "Объединенного списка" Эдгар Таварс, декларация правительства может быть готова на этой неделе.

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