Будущий министр образования считает приоритетом восстановление очного обучения в школах

Будущий министр образования Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия) рассказала, что главным приоритетом после вступления в должность для нее - "сделать все возможное", чтобы все школьники с 1 сентября смогли возобновить процесс обучения в очной форме.

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В интервью Латвийскому радио политик рассказала, что в течение месяца Министерству образования и науки необходимо разработать точные сценарии и план действий в разных ситуациях, чтобы не повторилось произошедшее в прошлом учебном году, когда большинство школьников в условиях пандемии Covid-19 очень долго учились в дистанционном режиме.

Другим приоритетом, по мнению Муйжниеце, является повышение зарплат для учителей.

В целом, будущий министр не обещает никаких крупных реформ в сфере образования и науки. По словам Муйжниеце, она будет продолжать процессы, которые начались ранее.

В четверг в Сейме состоится голосование по кандидатурам министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение, НО), министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), министра образования и науки Аниты Муйжниеце (Новая консервативная партия, НКП), министра благосостояния Гатиса Эглитиса (НКП).