Будут кредиты на прекращение принудительной аренды

Вместо того, чтобы государство само выкупило землю и исправило собственные ошибки, допущенные ранее принятием законов "О приватизации государственных жилых домов и жилых домов самоуправлений" и "О земельной реформе в городах Латвийской Республики", которыми для жильцов была определена обязанность принудительной аренды, владельцам квартир предложат занять деньги у государства для выкупа этой земли. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Такое решение предусмотрено одобренными правительством на этой неделе поправками в правила Кабинета министров об условиях программы поддержки строительных работ в многоквартирных домах и благоустройства их территорий.

В Министерстве экономики, похоже, наконец поняли, что у основной части населения, особенно в Риге, где больше всего заложников принудительной аренды, вряд ли найдутся деньги, чтобы купить землю самостоятельно. Таким образом, принятый Сеймом 25 ноября 2021 года закон о принудительном прекращении долевой собственности в приватизированных многоквартирных домах, вступивший в силу 1 января 2023 года и дающий право жильцам многоквартирных домов выкупать землю у землевладельцы, рискует остаться только на бумаге, а договоры принудительной аренды никогда не будут прекращены.

Например, в Пурвциемсе и Кенгарагсе, исходя из действующей кадастровой стоимости, покупная цена земли за один многоэтажный жилой дом колеблется в среднем от 100 000 до 200 000 евро, что за одну квартиру в среднем составляет от 1 500 до 2 000 евро. Еще более внушительные суммы "светят" жителям домов в историческом центре Риги - до 9000 евро за квартиру.

Однако в Минэкономики признают, что это очень приблизительные ценовые прогнозы, которые в настоящее время невозможно определить для тех жилых домов, которым еще не определена необходимая для их обслуживания площадь земли.