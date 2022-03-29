Будут сняты "ковидные" ограничения на въезд из третьих стран

Правительство постановило отменить с 1 апреля "ковидные" ограничения для лиц, въезжающих в Латвию из третьих стран.

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В то же время сохраняются ограничения на въезд из стран, включенных в группу повышенного риска из-за эпидемиологической ситуации, которая может представлять опасность для здоровья населения.

В настоящее время таких стран нет, но, если где-либо вновь будет выявлен особо высокий риск для общества, в правилах прописан порядок соответствующих действий. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжит публиковать списки стран повышенного риска для информирования общественности.

В аннотации к поправкам говорится, что в ответ на сокращение масштабов пандемии Covid-19, с учетом общего охвата вакцинацией в Европейском союзе и третьих странах Евросовет 22 февраля опубликовал новые принципы, содержащие поправки к предыдущим рекомендациям о временных ограничениях на необязательные поездки в ЕС.

Государства ЕС призваны обеспечить скоординированный и единый подход к обеспечению свободного передвижения как внутри ЕС, так и к восстановлению связи с третьими странами.

Распространенность Covid-19 в Латвии, а также во всем мире сокращается, и, таким образом, снижаются риски для общества. В связи с этим Минздрав отмечает, что в настоящее время возможно снятие любых ограничений на въезд в Латвию. Точно так же и другие страны ЕС отказываются от ограничений для путешественников.

Как сообщалось, с 1 апреля в Латвии будут смягчены и другие ограничения в связи с Covid-19.