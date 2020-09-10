Буров: новая коалиция продолжает заданный Ушаковым курс

Новая коалиция Рижской думы продолжает заданный бывшим мэром Риги Нилом Ушаковым ("Согласие") курс, считает лидер списка партии "Честь служить Риге" на выборах в Рижскую думу Олег Буров.

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Политик заявил, что у него не было больших иллюзий о том, что за словами о сотрудничестве последуют реальные действия. Однако он с надеждой смотрел на выдвинутого коалицией кандидата в мэры Риги Мартиньша Стакиса ("Для развития/За!"-"Прогрессивные"). Как его предвыборная борьба, так и переговоры с оппозицией свидетельствовали о том, что Стакис действительно хотел реального сотрудничества с оппозицией.

Однако, по словам Бурова, поведение других партнеров по коалиции не отличается от поведения Ушакова.

Он убежден, что некоторые партнеры по коалиции, как когда-то Ушаков, попытаются установить абсолютный контроль над департаментами, например, над департаментом сообщения и департаментом городского развития. Не исключено, что так же будет поделено влияние и в капитальных обществах самоуправления, сказал Буров.

По его словам, главное в политике и жизни в целом - делать, а не говорить, но пока от новой коалиции видны только риторика и двойные стандарты.

Как сообщалось, вместо обещанных должностей заместителей глав комитетов Рижской думы оппозиционные фракции, вероятно, смогут получить только информацию о ходе работы в самоуправлении.

Кандидат на пост мэра Риги Мартиньш Стакис, ранее обещавший оппозиционным фракциям возможность получить должности заместителей председателей комитетов, сегодня после встречи с партнерами по будущей коалиции заявил, что "с оппозицией все идет не совсем по плану".

Несмотря на то, что еще в среду партии коалиции между собой договорились обратиться к партиям оппозиции, предложив им должности заместителей глав комитетов, а Стакис в четверг уже встретился с двумя оппозиционными фракциями, сегодня некоторые фракции коалиции все же изменили свое мнение, заявив, что не готовы отдать должности заместителей оппозиции.