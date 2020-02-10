Буров отстранил от исполнения обязанностей главу стройуправы

Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") на время отстранил от должности главу Рижской стройуправы Ингуса Вирцавса. Об этом Латвийскому телевидению рассказал сам Буров.

Вирцавс отстранен от работы на три месяца.

По словам Бурова, причиной для отстранения стало письмо работников учреждения о стиле управления их начальника.

Осенью у Бурова и Вирцавса возник конфликт по поводу башен Z-Towers в Пардаугаве. Руководство Рижского строительного управления обвинило мэра в давлении: Буров хотел, чтобы башни были скорее введены в эксплуатацию, а у Стройуправы не было уверенности в качестве возведенных строительных конструкций.