Буров уволил и.о. директора Департамента развития города Якрина, который проработал полторы недели

Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") отменил принятое в его отсутствие решение назначить Эмила Якрина исполняющим обязанности директора Департамента развития города, сообщает пресс-служба Рижской думы. Якрин был назначен 24 декабря заместительницей Бурова Анной Владовой.

На должность директора объявлен конкурс. До избрания нового директора департамента его обязанности будет исполнять глава управления Департамента развития городской среды Илзе Пурмале, которая уже исполняла обязанности директора департамента до 23 декабря 2019 года.

Буров отметил компетентность и профессионализм Пурмале и подчеркнул, что из всех представителей самоуправления именно она проделала самую большую работу для реализации проекта Rail Baltica.

В отсутствие Бурова решение об утверждении Якрина приняла заместительница Бурова Анна Владова ("Согласие"), и как один из аргументов в его пользу она приводила именно его стремление усердно работать над реализацией Rail Baltica.

С 27 по 30 декабря Якрин находился в неоплачиваемом отпуске, а со 2 января взял больничный. В соответствии с законом, он будет проинформирован об окончании трудового договора.

В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на пост директоров трех департаментов — Департамента финансов, Департамента развития города и Департамента образования, культуры и спорта.

30 декабря Якрин был избран и в правление Rīgas satiksme. Он уже работал в правлении предприятия с декабря 2016 года до конца 2018 года, когда в результате коррупционного скандала правление подало в отставку в полном составе. В августе он был снова назначен временным членом правления и участвовал в конкурсе на должность постоянного члена правления.

С этим конкурсом связывает свое увольнение бывший глава совета предприятия Нормунд Нарвайшс, уволенный сразу после избрания Друвиса Клейнса на пост вице-мэра. Он заявил Латвийскому телевидению, что совет "помешал" кому-то из кандидатов. "В предыдущем туре мы исключили из списка ряд кандидатов с плохой репутацией", — признал Нарвайшс.

На вопрос мог ли быть одним из исключенных претендентов временный член правления Rīgas satiksme Эмилс Якрин, Нарвайшс прямо этого не подтвердил, отметив, что "подписывался под условиями о конфиденциальности, но я не могу оспорить сказанное вами".

До этого Якрин два года исполнял обязанности директора департамента сообщения Рижской думы.