Буров вернулся в совет Рижского автовокзала. Самоуправление утверждает, что не выдвигало его

Кандидат на должность мэра Риги Олег Буров (ЧСР) вернулся в совет Рижского международного автовокзала, заняв кресло председателя совета, сообщает LETA. Муниципальные предприятия и чиновники отрицают свою причастность к его выдвижению.

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Другой кандидат на должность мэра Риги Вилнис Кирсис (Новое Единство) в социальных сетях осудил держателя долей капитала Rīgas satiksme Ивету Залпетере, по его мнению, допустившую возвращение Бурова, спросив, является ли это решение соблюдением рекомендаций по хорошему управлению или “всё же разогревом для новой послевыборной коалиции”. Он отметил, что Залпетере связана с партией “Развитие/За!”, так как на прошлых выборах в Рижскую думу неудачно стартовала от списка “Латвийское объединение регионов/Развитию Латвии”.

В Рижской думе указали, что ни Залпетере, ни Rīgas satiksme не выдвигали Бурова на эту должность. Предприятие Rīgas acs, которому принадлежат доли капитала автовокзала, заявило, что не выдвигало Бурова в совет.

Буров агентству LETA сообщил, что его выдвинул Сергей Сердюков. Он считает, что получил эту должность из-за своих знаний в сфере недвижимости и заверил, что не работает в совете как политик.

В 2018 году 49,99% долей капитала Рижского автовокзала принадлежали дочернему предприятию Rīgas satiksme - Rīgas acs. 24,41% принадлежали некоему физическому лицу, возможно, Сергею Сердюкову, 10,31% акций принадлежали предприятию KG Tehnoloģijas. Выгодоприобретателем предприятия указан Сергей Сердюков.