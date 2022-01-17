Буря в Латвии: самолеты не могут приземлиться, тысячи клиентов без электричества (+ фото, видео)

В понедельник, 17 января, синоптики объявили в Латвии красное предупреждение. Ураганный ветер срывает крыши и валит деревья, аэропорт фактически закрыт, тысячи людей остались без электричества. Delfi обобщает, что известно к этому часу.

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В понедельник в середине дня порывы северного, северо-западного ветра в Юрмале достигали 32 метров в секунду, в Даугавгриве и Кундзиньсале в Риге — 30 метров в секунду, свидетельствуют данные метеостанций. В центре столицы максимальная скорость ветра в порывах около двух часов дня составляла 28 метров в секунду. Столь сильной бури в Риге не было с января 2005 года. В Лиепайском и Вентспилсском портах в понедельник зарегистрированы порывы ветра до 27 и 29 метров в секунду.



К 14.30 часам Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила уже 100 вызовов о поваленных на тротуары и проезжую часть деревьях и сорванных крышах. Больше всего вызовов в Риге и Юрмале. Фактически новые вызовы поступают каждые две минуты.





Предприятие Rīgas Meži предупреждает, что сегодня находиться в столичных парках, а также в лесах опасно. Сильный ветер повалил деревья в парке Виестурдарзс, в парке Кронвальда, Межапарке, парке Нордекю, в парке Маскавас. Деревья повалены в Юглском лесу, в Вецаки, Тирельском лесном хозяйстве и других местах.

По словам специалистов, пока буря не причинила серьезного урона латвийским лесам — лишь поломаны и повалены отдельные деревья. Впрочем, ситуация в ближайшие дни может ухудшиться, поэтому работники Государственной службы леса будут продолжать следить за ситуацией.

Vējš aplēsis arī daļu Rīgas Doma jumta. Foto: @rudites pic.twitter.com/7BYqJ8b6Vl — Toms Bricis (@boms_tricis) January 17, 2022





К 16.00 часам без электричества остались порядка 20 000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии. Больше всего пострадавших в Бауске, в Саулкрастском, Елгавском и Кулдигском краях. Предприятие призывает быть предельно осторожными вблизи линий электропередач. В случае опасной ситуации, когда, например, на провода упало дерево, приближаться к месту происшествия нельзя — нужно немедленно сообщить о случившемся в Sadales tīkls по телефону 8404 или в VUGD по номеру 112. Следить за информацией о неполадках можно на портале sadalestikls.lv.

Foto: Raimonds Sadauskis

Из-за проблем с электричеством на неопределенное время приостановлена работа станций техосмотра в Кулдигском и Бауском краях, сообщили в CSDD.



В Адажи, на ул. Вецкулю, 9 сильный ветер сорвал крышу в многоквартирном доме. Без электричества, отопления и крова остались девять семей. Муниципальная полиция и Социальная служба помогают справиться с ситуацией. Самоуправление обеспечило проживание в гостинице.

Из-за непогоды в Риге опаздывает общественный транспорт, сообщили на предприятии Rīgas satiksme. На улице Миера из-за поваленного дерева остановился 11 трамвай. По той же причине остановлено движение 2-ого трамвая в Пардаугаве. На перекрестке улиц Маргриетас, Нометню, Атпутас и Орманю поваленное дерево не только повредило контактную сеть, но и задело автомобиль. Также поваленные деревья мешают движению 16, 22 и 26 автобусов. Движение 22 автобуса, который идет до аэропорта "Рига" возобновлено.



Рижский аэропорт в Twitter сообщил, что с ухудшением погодных условий многие рейсы задерживаются, а многие — перенаправляют в аэропорты других стран. Пассажиров призывают следить за информацией о статусе своего рейса на домашней странице авиакомпаний и рижского аэропорта.

На данный час известно об изменениях пяти маршрутов — рейс Wizz Air из Киева, а также рейсы airBaltic из Брюсселя, Франкфурта, Дубая и Парижа.

pūt vējiņi, aizdzen mani uz viļņu pic.twitter.com/dHOvKgMpYw — Karlis (@dambranslv) January 17, 2022

Что такое красное предупреждение

В понедельник утром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил предупреждение о буре в Риге, Юрмале и краях Рижского региона с оранжевого до красного уровня. Прогнозируется, что с 12:00 до 15:00 северо-западный ветер в Риге усилится в порывах до 33 метров в секунду.

Красное предупреждение означает, что возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также существует угроза жизни людей. Жители должны следить за информацией и инструкциями ответственных органов, а также быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе эвакуации.

Ветер такой силы ломает деревья и причиняет другие разрушения, люди могут пострадать от предметов и мусора, которые поднимает и переносит ветер, также возможны повреждения имущества и инфраструктуры.

Уровень воды в столице может подняться на метр выше нормы. В Риге, в низовьях Гауи и Лиелупе действует желтое предупреждение о повышении уровня воды и затоплении низких мест.

Pašlaik vētrā ūdens līmenis Rīgā ir svārstīgs, tādēļ aicinām iedzīvotājus Lucavsalā, Vecdaugavā, Dārziņos, kā arī Ķīšezera un Juglas ezera krastos dzīvojošajiem rīdziniekiem sekot līdzi situācijai un būt gataviem evakuācijai.

Ja plūdu dēļ nepieciešama palīdzība, zvani 110 vai 112 pic.twitter.com/nwQhcl41py — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) January 17, 2022

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, до утра понедельника территорию Латвии три раза пересекла ударная волна от извержения подводного вулкана в Тихом океане Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, что видно по данным атмосферного давления на метеостанциях.