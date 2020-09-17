Буря в Риге: ветер валит деревья

В четверг в первой половине дня в Риге и на всем латвийском побережье Балтийского моря в связи с сильным ветром было объявлено "оранжевое" предупреждение. К середине дня появилась информация о поваленных деревьях и других разрушениях, связанных с непогодой.
Порывы северо-западного ветра в Риге достигли скорости 21-22 метра в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В ближайшие часы в Риге и других регионах Латвии ветер усилится.
Ветер немного стихнет в ночь на пятницу. Завтра в Риге еще ожидается северный, северо-западный ветер порывами до 16 метров в секунду.
К полудню Государственная пожарно-спасательная служба получила 33 вызова, связанные с последствиями шторма. Большая часть вызов – в Риге и окрестностях столицы. Деревья падают как на дорогу, так и на припаркованный транспорт. Еще два вызова связаны с оторвавшимися с крыш элементами кровлей.
В Майори на пляже отменены игры Европейского чемпионата по пляжному волейболу. Подробнее читайте здесь.
🇱🇻 Vēja nogāzts koks bloķē ceļu uz/no #Vakarbuļļi #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) September 17, 2020
🎥 Dmitrijs Belovs pic.twitter.com/1lVzTqTETF
🇱🇻 Vējš nogāž koku #Bolderāja #Rīga #Latvija. Ugunsdzēsēji glābēji operatīvi to novāc.— BreakingLV (@breakinglv) September 17, 2020
📸 Viktorija Kraskova un Svetlanaf Fostia pic.twitter.com/3jHJhEoU1K
🇱🇻 Vējš Lokomotīves ielā #Ķengarags #Rīga #Latvija nogāzis koku uz stāvošām mašīnām un aizšķērsoja ceļa braucamo daļu.— BreakingLV (@breakinglv) September 17, 2020
📸 Vitālijs Bražens un Aleksandrs Sijanovs (Jezduni) pic.twitter.com/x3uou1PqeM