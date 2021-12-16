Бустерная доза после инъекции вакциной Johnson&Johnson рекомендована по крайней мере через два месяца
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Комитет по регистрации лекарств Европейского агентства лекарств пришел к выводу, что после прививки вакциной производителя Johnson&Johnson введение второй, то есть бустерной дозы, людям старше 18 лет может быть рекомендовано по крайней мере через два месяца после первой дозы.

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Как агентству LETA сообщили в Государственном агентстве лекарств, рекомендация основана на данных о том, что введение бустерной дозы Johnson&Johnson взрослым через два месяца после первой дозы вызывает повышение уровня антител к SARS-CoV-2. Данных о рисках тромбоза, тромбоцитопении и других очень редких побочных эффектов после бустерной вакцинации нет, но Европейское агентство лекарств тщательно следит за информацией.

Комитет заключил, что бустерную вакцину Johnson&Johnson можно вводить и после получения обеих доз других зарегистрированных в ЕС РНК-вакцин — Pfizer/BioNTech и "Moderna".

В соответствии с рекомендациями Государственного совета по иммунизации бустерная вакцинация после получения одной дозы "Johnson&Johnson" в Латвии рекомендована через 8-12 недель.

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