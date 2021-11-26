Бустерные вакцины от Covid-19 получили 56 тысяч жителей Латвии

Бустерные вакцины от Covid-19 получили 56 000 человек, что составляет 3% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг от Covid-19 вакцинированы по крайней мере 8992 человека. Первую дозу вакцины получили 1276, а завершили процесс вакцинации 4558 человек, в том числе 704 привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Количество бустерных прививок вчера составило почти треть общего количества - третьей дозой привились 2958 человек.

В целом за первые четыре дня недели привито около 42 000 человек, 7000 из них получили первую дозу вакцины, 23 000 завершили вакцинацию, а около 12 000 получили третью прививку.

На этой неделе вакцинировались в среднем около 10 500 человек в день, что больше, чем на прошлой неделе, когда в среднем прививалось около 7200 человек в день, так как было много выходных.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 1 млн человек, что составляет 53,1% населения страны. Из них вторую дозу уже получили около 903 000 жителей, а еще около 265 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,17 млн латвийцев, или 62% населения страны.

Общее количество получивших первую дозу вакцины и вакцину Johnson&Johnson составляет почти 1,26 млн человек.