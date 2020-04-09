Быстрее всего количество инфицированных Covid-19 растет в Риге

Больше всего — девять — новых случаев заболевания Covid-19 за прошедшие сутки было зарегистрировано в Риге, тем самым количество инфицированных рижан выросло до 324 человек, свидетельствуют статистические данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Юрмале и Елгаве было констатировано по одному новому случаю заражения Covid-19. Таким образом число больных Covid-19 в Юрмале выросло до 30 человек, а в Елгаве — до 21 человека.

За прошедшие сутки распространения Covid-19 на новые самоуправления не произошло. Случаи заражения по-прежнему зафиксированы в 55 самоуправлениях Латвии.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Алойский, Алуксненский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Баускский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Елгавский, Коценский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лимбажский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Руиенский, Саласпилсский, Салдусский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Интерактивную карту распространения заболевания можно посмотреть здесь.

За прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 589 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 422 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 25 458 человек.

В больницах находятся 38 пациентов с Covid-19, у 35 из них заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, Кабинет министров решил продлить объявленное в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая.