Бюджет-2021: правительство отклонило предложения оппозиции
Foto: LETA

Рассмотрев предложения депутатов Сейма, министерств и других ведомств ко второму чтению проекта государственного бюджета (всего 170 предложений) правительство поддержало только те предложения, которые были внесены коалиционными партиями и государственными учреждениями, пишет газета Diena.

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Правительство оставило без изменений запланированные изменения в регулировании налога микропредприятий и сохранило ставку оправданных расходов в размере 50% для ресурсоемких творческих профессий (например, скульпторы).

Поддержанные предложения носят в основном технический характер и не требуют дополнительных бюджетных ресурсов.

Существенные изменения коснутся акцизного налога на табак, поскольку правительство поддержало предложение депутатов коалиции о более быстром повышении акцизного налога на табачные изделия с самым резким повышением налога на нагреваемый табак — с нынешних 75 евро (за 100 граммов) до 160 евро в 2021 году.

Прогнозируемые поступления будут направлены на лечение онкобольных. В соответствии с постановлением Конституционного суда о принципах составления бюджета, согласно которому в каждом обещании должен быть указан источник финансирования, правительство отклонило все предложения оппозиции, требующие дополнительных средств.

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LETA

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LETA

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