Бюджет 2021: Рижская дума ищет возможность урезать расходы на 20 млн евро

Рижская дума ищет возможность в следующем году сэкономить 20 млн евро, так как снизится доля подоходного налога жителей, предназначенная для расходов самоуправлений, в эфире LTV сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис (Р/За!/Про).

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"Эти 20 млн евро необходимы, чтобы мы были на нулевом бюджете и нам не надо было урезать зарплаты", — объяснил градоначальник. Сейчас Рижская дума оценивает. Какие затраты были неэффективными, лишними или их можно отложить.

Например, РД видит возможность сэкономить за счет системы э-талона и субсидий на микроавтобусы. Некоторые решения могут быть непопулярны. Например, Стакис рассуждал, нужно ли и дальше содержать "Врата чести" на бульваре Бривибас, которые стоят 70 000 в год.

"Сейчас мы идем по каждой позиции и смотрим. Это не значит, что мы где-то не увеличим финансирование", — указал мэр. Приоритетом Рижской думы в следующем году будут социальные работники, образование, проекты инфраструктуры — там финансирование будет увеличено.

Как уже сообщилось, со следующего года доля от подоходного налога жителей, предназначенная на нужды самоуправлений, сократится на 5%. Это значит, что общий бюджет всех самоуправлений Латвии станет на 90 млн евро меньше.