Бюджет-2022 "направят на рост": налоги не вырастут, на приоритеты выделено почти 700 млн евро

Правящая коалиция достигла политического соглашения по поводу бюджета на 2022 год. На список приоритетов выделено дополнительно 696,8 млн евро, дефицит составит 3,8% от ВВП, однако в целом бюджет направлен на рост и не предусматривает ни урезаний, ни повышения налогов.

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"То, к чему мы пришли — действительно сбалансированный и абсолютно ориентированный на рост (бюджет), и меня это очень радует", — заявил в пятницу на внеочередном заседании кабинета министров премьер Кришьянис Кариньш. По его словам, главная цель формирования бюджета — долгосрочное развитие, которые пойдет на пользу благосостоянию всех жителей страны. При этом особое внимание уделено укреплению трех сфер: росту конкурентоспособности, доступности госуслуг и укреплению национальной идентичности. "Этот бюджет создан не на основе прогноза налоговых поступлений. Согласно рекомендациям Еврокомиссии, он основан на среднем росте за 10 лет", — отметил министр финансов Янис Реирс.

Правительство предусмотрело выделить 696,8 млн евро на установленные ранее приоритеты. 220 млн из этой сумму пойдут на здравоохранение, образование и безопасность. Из 270 млн евро, отведенных на инвестиции, 100 млн смогут получить местные власти в виде инвестиций в инфраструктуру.

Бюджет предполагает увеличение зарплаты в секторах здравоохранения, образования и внутренних дел. Кроме того, значительно увеличится финансирование научных исследований, а доступ к услугам в области здравоохранения, включая онкологию, будет значительно расширен. Коалиция договорилась о снижении налоговой нагрузки на рабочую силу. Этот шаг направлен на людей с низкими зарплатами — с 1 января необлагаемый минимум будет увеличен до 350 евро, а с 1 июля — до 500 евро. Минимальная зарплата увеличена не будет. Также планируются крупные инвестиции для поддержки больших компаний. Очень значительные инвестиции ожидаются в региональное развитие, в том числе дороги и муниципальную инфраструктуру.

Система здравоохранения. По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, дополнительные 60 млн евро пойдут на нужды пациентов (лечение онкологических заболеваний, паллиативный уход, психическое здоровье и т.д.). Часть оставшейся суммы будет потрачена на увеличение зарплат медиков

Образование и наука. Базовое финансирование науки увеличится на 7,6 млн евро (+32%). Предполагается, что вырастет финансирование спорта, увеличатся зарплаты педагогов, а государственные стипендии будет получать более широкий круг студентов (социальные стипендии на первом и на втором курсах). "Дополнительное финансирование даст толчок развитию науки, увеличит доступ к высшему образованию и повысит зарплату учителям", — заявила министр Анита Муйжниеце. Председатель профсоюза работников системы образования (LIZDA) Инга Ванага на заседании правительства, тем не менее, заявила, что образование так и не стало приоритетом, и вакансии педагогов заполнить не удастся.

Внутренние дела. На увеличение зарплат сотрудников системы МВД будет выделено дополнительно 20 млн евро. Так, зарплаты следователей вырастут на 120-600 евро и достигнут уровня зарплат прокуроров. Пограничники могут получить доплаты до 300 евро.

Культура. Бюджет, который получит Министерство культуры, увеличится на 8 млн евро. Деньги пойдут как на увеличение зарплат работникам культуры, так и на мероприятия (праздник песни). Поддержку получат книжные издательства и СМИ — к ним будет применяться пониженная ставка НДС в размере 5%.

Благосостояние. На увеличение зарплат в отрасли выделено 10 млн евро. Повышение необлагаемого минимума до 500 евро с 1 июля 2022 года пойдет на пользу пожилым жителям страны, заявил министр благосостояния Гатис Эглитис.

Самоуправления. Региональные власти могут получить 70 млн евро в виде кредитов и 30 млн в виде грантов. "Это значит, что будут восстановлены дороги, приведены в порядок тротуары, мосты и школы. Продолжим решать проблемы дошкольных учебных заведений и защищать окружающую среду", — отметил министр регионального развития и окружающей среды Артурс Томс Плешс.

Общая сумма расходов бюджета Латвии на 2022 год составит 11,886 млрд евро (на 833 млн больше, чем прогнозировалось ранее).

14 октября бюджет должен быть представлен на рассмотрение в Сейм.