Бюджетная комиссия Сейма поддержала выдвижение Вилкса на должность члена совета Банка Латвии
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Сегодня большинство депутатов бюджетно-финансовой комиссии Сейма поддержало выдвижение кандидатуры бывшего министра финансов, ныне работающего в Европейском инвестиционном банке Андриса Вилкса на должность члена совета Банка Латвии.

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Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс подчеркнул, что полная укомплектованность руководства для Банка Латвии важна, чтобы учреждение могло проделать большой объем работы.

Он сообщил, что еще в течение двух дней совет Банка Латвии будет состоять из шести человек, а 1 октября Вита Пилсума уйдет "на заслуженный отдых".

"На вакантное место я выдвигаю Андриса Вилкса, который является профессионалом в своей области, разбирается в макроэкономике, финансовых рынках. В профессиональном плане он очень подходящий кандидат без активной вовлеченности в политику", - сказал Казакс.

Сам Вилкс заявил, что всегда высоко оценивал Банк Латвии. "Я тесно сотрудничал с этим учреждением. Банк Латвии выходит из тени, становится открытым и эффективным, стремясь к диалогу со всеми сторонами, и это направление, в котором он должен работать", - заявил Вилкс, добавив, что, по его мнению, специализируясь на современных решениях, Банк Латвии мог бы занять более весомую роль в Европе.

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Мартиньш Казакс Андрис Вилкс Банк Латвии
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