Бюджетная комиссия Сейма поддерживает сохранение текущего порядка социального страхования самозанятых лиц

В среду Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма утвердила в окончательном чтении поправки к закону "О государственном социальном страховании", которые предусматривают сохранение такого же порядка социального страхования для самозанятых лиц, который был установлен с 1 июля по 31 декабря этого года.

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На заседании комиссии было поддержано предложение министра благосостояния Гатиса Эглитиса (Новая консервативная партия) по дополнению законопроекта еще двумя переходными положениями.

Одно из них предусматривает, что в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года Государственное агентство социального страхования регистрирует объект обязательных взносов лица в фонд социального страхования и пенсионного капитала в соответствии с фактически внесенными лицом обязательными взносами от дохода от интеллектуальной собственности.

Также поддержано положение, определяющее, что лицо, получающее доход от интеллектуальной собственности, должно вносить минимальные обязательные взносы в фонд государственного пенсионного страхования в размере 10% от разницы к объекту минимального обязательного взноса за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Как уже сообщалось, эти поправки были подготовлены Министерством благосостояния, которое ранее пояснило, что в соответствии с изменениями со следующего года самозанятые лица, ежемесячный доход которых не достигает минимальной заработной платы, будут выплачивать 10% от своего фактического дохода на пенсионное обеспечение.

Самозанятые лица, доход которых достигает или превышает минимальную месячную заработную плату, будут платить 31,07% от свободно выбранного объекта взноса не ниже минимальной ежемесячной заработной платы, и 10% на пенсионное страхование от разницы между выбранным объектом взноса и размером фактического дохода.

Для самозанятых, получающих доход от сельскохозяйственного производства, необходимо будет производить расчет 10% на пенсионное страхование за год и выплачивать до 23 января.

Чтобы и дальше делать обязательные взносы от фактических доходов, самозанятые должны будут представить в Службу государственных доходов прогноз доходов на первый квартал до 17 января, на второй квартал — до 17 апреля, на третий квартал — до 17 июля, а на четвертый квартал — до 17 октября или же подать до 17 января прогноз доходов на весь календарный год. В тех случаях, когда самозанятое лицо также было наемным работником, это будет необходимо сделать в течение 15 дней после утраты статуса наемного работника.

Самозанятые лица, не подающие прогноз доходов в Службу госдоходов, и чей доход (для плательщика налога микропредприятия — оборот) не достигает минимального объекта обязательных взносов, будут вносить минимальные обязательные взносы из разницы между фактическим доходом и объектом минимальных обязательных взносов.

Государственное агентство социального страхования рассчитает минимальные обязательные взносы для самозанятых один раз в квартал (до 20 числа третьего месяца, следующего за кварталом) и информирует Службу госдоходов. Самозанятые смогут вносить аванс в счет минимальных обязательных взносов до 23 числа третьего месяца.

До 20 марта Государственное агентство социального страхования рассчитает минимальные обязательные взносы для самозанятых за предыдущий календарный год и проинформирует об этом Службу госдоходов, а самозанятые будут обязаны внести минимальные обязательные взносы за предыдущий календарный год до 23 июня.

Парламентариям предстоит рассмотреть поправки в окончательном чтении.