Бюро омбудсмена: в 93% самоуправлений Латвии остаются школьные поборы

С приближением нового учебного года Бюро омбудсмена вновь обращает внимание на тенденцию в латвийских школах — учебные заведения распространяют список средств, которые просят приобретать семьи учеников. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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Как рассказала в интервью программе руководитель Бюро омбудсмена по правам человека, руководитель отдела по правам детей Лайла Гравере, в Законе об образовании определены обязанности родителей, которые должны обеспечить ребенку канцелярские принадлежности, одежду, обувь и спортивную форму по своим возможностям. Однако учебные заведения по-прежнему включают в списки предметы для рисования и труда, которые должны обеспечить они сами.

"Школа не должна требовать от родителей того, что нужно для освоения конкретного предмета. В Латвии 43 самоуправления. Нарушения принципа доступа к бесплатному образованию были в сорока из них. С приближением отопительного сезона несправедливо сбрасывать все траты на плечи родителей. Но большинство самоуправлений прислушалось к нам и пересчитало средства на краски и кисточки", — указала Гравере.

По ее словам, по закону школа имеет право открыть прозрачный и понятный благотворительный фонд. Собирать деньги на определенные цели в классный фонд родители могут только добровольно.

Питьевая вода в детских садах и школах должна быть бесплатной и легко доступной, напоминает Лайла Гравере.