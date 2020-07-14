Бюро по защите Сатверсме переедет в бывший Военный госпиталь

Бюро по защите Сатверсме переедет в историческое здание Военного госпиталя, сообщает Latvijas Radio.

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Когда-то это был крупнейший военный госпиталь Российской империи. Его строили с 1830 по 1835 год по проекту архитекторов из Санкт-Петербурга Александра Штауберта и Иоганна Эдуарда де Вите. Уже в советское время рядом, на улице Инвалиду, 1, был построен больничный корпус, где сейчас работает Центр судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас двери и окна двухэтажного кирпичного здания XIX века заколочены, однако, как сообщает Latvijas Radio, ремонтные работы уже идут и закончатся до 2023 года.

Министерство юстиции переняло здание четыре года назад. По словам руководителя Агентства судебной администрации Санты Саусини, в процессе восстановления помещений историческое наследие сохранится.

"В ходе реставрации ничего не будет пристроено — ни сбоку, ни сверху. Фасад полностью сохранится, во внутренних помещениях принципиальных изменений не запланировано", — рассказала Саусиня. В какую сумму обойдется восстановление Военного госпиталя, не сообщается. Работы планируется завершить до 2023 года.

Отреставрируют и здание Центра судмедэкспертизы. Там расположится ряд подведомственных Минюсту учреждений.

Бюро по защите Сатверсме является головным органом по осуществлению разведывательных и контрразведывательных функций, а также защите секретов НАТО и ЕС. В ведении Бюро с 1993 года находилась картотека агентов и внештатных сотрудников КГБ Латвийской ССР, так называемые мешки ЧК.