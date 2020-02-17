Бюро по защите Сатверсме переедет в новое здание рядом с тюрьмой Брасас

На сайте Кабинета министров выложен документ, из которого следует, что еще в 2016 году тогдашнее правительство под руководством Мариса Кучинскиса концептуально одобрило переезд контрразведки Латвии — Бюро по защите Сатверсме (SAB) — в здание рядом с тюрьмой Брасас, официально записанное на Министерство юстиции.

Как сообщает LETA, изначально этот документ был секретным, но после требования министра юстиции Яниса Борданса (НКП) статус договора был изменен на публично доступный. Как пояснил Борданс через своего пресс-секретаря, это было сделано для того, чтобы исключить в дальнейшем спекуляции на тему предложенного Минюстом альтернативного решения с переездом в новое здание еще одной спецслужбы — Службы госбезопасности (СГБ).

Из документа становится ясно, что в новом административном комплексе будут располагаться SAB, центральный аппарат Управления мест заключения и бюро Государственных судебных экспертиз. Строительные работы уже начаты.