Бюро проекта вакцинации отвергло упреки рижского холла: запрошенные им деньги были слишком большими

Бюро проекта вакцинации ответило на претензии владельцев рижского холла PlayOff, недовольных тем, что по итогам конкурса государство выбрало в качестве мест массовой вакцинации в Риге другие помещения — холл на Кипсале и центр ATTA на ул. Краста.

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"Из пяти предложений, в которых размеры помещения превышал необходимые 5000 квадратных метров, двое участников не могли обеспечить нужный срок сдачи в аренду, а у одного предложенная цена была намного выше, чем у выбранных победителей конкурса", — пояснили Delfi в Бюро проекта вакцинации. Там также отметили, что PlayOff уже с самого начала требовал, чтобы у предоставленной данным холлом информации был статус коммерческой тайны. Учитывая, что проект вакцинации является общественным, выбор предложения PlayOff не дал бы чиновникам возможность публично объяснить, насколько экономически обоснованным был их выбор.

"Во время изучения предложения PlayOff мы попросили отдельно выделить цену за аренду помещений, потому что изначально указывалась общая сумма как за помещения, так и за процесс вакцинаци. Предприятие выполнило просьбу, и оказалось, что запрошенная за помещения сумма в несколько раз выше, чем у помещений с даже большей вместимостью, которые предлагали утвержденные в итоге предложения", — отметили в Бюро.