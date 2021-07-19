Бюро вакцинации обратилось в полицию из-за видео с потерявшим сознание человеком

Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения обратится в полицию и Инспекцию по защите данных из-за опубликованного в интернете видео, на котором виден потерявший сознание в кабинете вакцинации пациент, сообщает LETA.

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В бюро указали, что это видео нарушает права пациента.

Ведомство отмечает, что люди по-разному реагируют на медицинские манипуляции. В этом случае человек потерял сознание, но ему сразу оказали медицинскую помощь, а также была вызвана Служба неотложной медицинской помощи. Люди иногда теряют сознание, когда у них берут анализы, отметили в бюро.

Ведомство указало, что у них нет данных о том, как часто людям становится плохо после прививок, так как медики не обязаны об этом сообщать.